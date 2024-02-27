Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 07:36

В Омске школьник погиб, катаясь на перилах в подъезде

Девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на перилах в Омске. Школьник рухнул с шестого этажа и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла 22 февраля. Третьеклассник вместе с 11-летним братом решил скатиться по перилам лестницы в подъезде дома на улице Молодогвардейской.

"В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении СУ СК по Омской области.

Следствие оценит безопасность конструкции и наличие ограждений в подъезде.

Ребёнок на Алтае скатился на ледянке с горки под колёса автобуса и погиб
Ребёнок на Алтае скатился на ледянке с горки под колёса автобуса и погиб

А ранее в Приморье мальчик 2013 года рождения погиб от выстрела из оружия, оставленного взрослыми без присмотра. 25 февраля он находился вместе с отцом на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Отец и его приятель были в доме, когда услышали звуки выстрела.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров