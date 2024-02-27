В Омске школьник погиб, катаясь на перилах в подъезде
Девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на перилах в Омске. Школьник рухнул с шестого этажа и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Трагедия произошла 22 февраля. Третьеклассник вместе с 11-летним братом решил скатиться по перилам лестницы в подъезде дома на улице Молодогвардейской.
"В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении СУ СК по Омской области.
Следствие оценит безопасность конструкции и наличие ограждений в подъезде.
А ранее в Приморье мальчик 2013 года рождения погиб от выстрела из оружия, оставленного взрослыми без присмотра. 25 февраля он находился вместе с отцом на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Отец и его приятель были в доме, когда услышали звуки выстрела.
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