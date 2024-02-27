В Омске школьник погиб, катаясь на перилах в подъезде

Девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на перилах в Омске. Школьник рухнул с шестого этажа и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла 22 февраля. Третьеклассник вместе с 11-летним братом решил скатиться по перилам лестницы в подъезде дома на улице Молодогвардейской.

"В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении СУ СК по Омской области.

Следствие оценит безопасность конструкции и наличие ограждений в подъезде.