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27 февраля, 08:14

Байден с мороженым в руках выразил надежду на скорое перемирие в Газе

Байден понадеялся, что перемирие в Газе удастся достичь к следующей неделе

Прекращение огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа уже близко. Об этом заявил президент США Джо Байден, выразив надежду, что договорённость о перемирии на Ближнем Востоке будет достигнута к началу следующей недели.

Байден понадеялся, что перемирие в Газе удастся достичь к ближайшим выходным. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cnn

"Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки, но [соглашение] ещё не достигнуто. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы получим прекращение огня", — указал лидер США.

Эти слова американский лидер произнёс в довольно необычной обстановке. Байден находился в кафе и ел шарик с мороженым в рожке, этот момент попал на видео. После публикации в СМИ в комментариях начался настоящий шквал недовольства и издёвок, появились и русские комментарии.

Комментарии русских пользователей. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cnn

Комментарии русских пользователей. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cnn

Хантер Байден решил пойти на жертвы ради переизбрания отца
Хантер Байден решил пойти на жертвы ради переизбрания отца

А ранее Life.ru писал, что, по данным Fox News, Байдена собираются отстранить от власти. Член Палаты представителей США Кен Бак планирует внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к Конституции для отстранения нынешнего президента.

Обложка ©

ТАСС / АР / Ariel Schalit

Дарья Нарыкова
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