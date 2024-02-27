В Подмосковье нашли обмороженные и обглоданные кошками тела двух человек
В Сергиевом Посаде в строительном вагончике нашли тела, обглоданные кошками
В подмосковном Сергиевом Посаде нашли тела мужчины и женщины со следами обморожения. Они находились в строительном вагончике и также были обглоданы кошками, проживавшими внутри.
По данным kp.ru, оба умерших вели маргинальный образ жизни. По словам их знакомого, сделавшего страшную находку, они давно не покидали участок из-за обморожения нижних конечностей. Следов насильственной смерти не обнаружено. СУ Следственного комитета РФ по Московской области начало проверку.
Ранее в Кемерове 20 кошек целый месяц провели в квартире с мёртвой хозяйкой. Когда животных обнаружили, они были сильно истощены, хотя и успели немного обглодать умершую женщину.
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