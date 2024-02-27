В Подмосковье нашли обмороженные и обглоданные кошками тела двух человек

В подмосковном Сергиевом Посаде нашли тела мужчины и женщины со следами обморожения. Они находились в строительном вагончике и также были обглоданы кошками, проживавшими внутри.

По данным kp.ru, оба умерших вели маргинальный образ жизни. По словам их знакомого, сделавшего страшную находку, они давно не покидали участок из-за обморожения нижних конечностей. Следов насильственной смерти не обнаружено. СУ Следственного комитета РФ по Московской области начало проверку.