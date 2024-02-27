В Швейцарии выпустили первый в мире электрокар для детей

В Швейцарии создали электромобиль для подростков. Компания Micro Mobility Systems представила серийную версию компактного электрокара Microlino Lite, который вмещает двух человек. Новой машиной смогут управлять подростки с 14 лет при наличии прав на мопед, сообщает издание The Verge.

Электрокар Microlino Lite для подростков. Видео © Youtube / Microlino

По информации издания, максимальная скорость Microlino Lite составляет 45 км/ч. Длина кузова достигает двух с половиной метров, ширина — полтора метра, а вес не превышает 600 килограммов. Пиковая мощность мотора — 12 лошадиных сил. Мини-электрокар потребляет меньше энергии из-за небольшого веса, в отличие от стандартного электромобиля.

Машина с базовым аккумулятором мощностью 5,5 киловатт-часа может проехать на одном заряде около 100 километров, а с 11 киловатт-часами — до 177 километров, пояснили авторы материала. Мини-электрокар заряжается за два часа от 0 до 80%.

Таким транспортом с 14 лет смогут управлять подростки из Франции и Италии, с 15 лет — Германии, Испании, Швеции, Австрии, с 16 — Норвегии, Португалии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Греции. Изначально компактный электрокар можно будет приобрести в лизинг (долгосрочная аренда имущества) при аренде на 48 месяцев с ограничением по пробегу в пять тысяч километров в год.