Еле говорил: Владимиру Кузьмину стало плохо дома, пришлось вызывать скорую
MK.ru: У музыканта Владимира Кузьмина случился приступ стенокардии
Владимир Кузьмин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Певец и композитор Владимир Кузьмин почувствовал себя плохо, ему вызывали медиков 26 февраля. По предварительной информации, причиной недомогания музыканта стали проблемы с сердцем, сообщает сайт MK.ru.
Уточняется, что артист начал жаловаться на состояние здоровья около четырёх часов дня, когда находился в квартире на Авиационной улице в Москве. Скорую помощь вызвала супруга Кузьмина. Музыкант еле разговаривал и жаловался на боли в сердце.
Медики установили, что у 68-летнего певца случился приступ стенокардии. Специалисты не стали госпитализировать Кузьмина — его состояние оказалось не таким тяжёлым.
Кузьмин является одним из основателей группы "Карнавал", а также лидером группы "Динамик". В 2011 году удостоен звания народного артиста России.
А ранее Life.ru рассказывал, что бас-гитариста рок-группы "Аракс" Николая Парфенюка доставили в больницу с выступления в театре "Ленком". Коллеги музыканта вызвали врачей сразу, как заметили у него нарушение речи. Позднее состояние Парфенюка стабилизировалось, и его отпустили домой.