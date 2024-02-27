Еле говорил: Владимиру Кузьмину стало плохо дома, пришлось вызывать скорую

Певец и композитор Владимир Кузьмин почувствовал себя плохо, ему вызывали медиков 26 февраля. По предварительной информации, причиной недомогания музыканта стали проблемы с сердцем, сообщает сайт MK.ru.

Уточняется, что артист начал жаловаться на состояние здоровья около четырёх часов дня, когда находился в квартире на Авиационной улице в Москве. Скорую помощь вызвала супруга Кузьмина. Музыкант еле разговаривал и жаловался на боли в сердце.

Медики установили, что у 68-летнего певца случился приступ стенокардии. Специалисты не стали госпитализировать Кузьмина — его состояние оказалось не таким тяжёлым.

Кузьмин является одним из основателей группы "Карнавал", а также лидером группы "Динамик". В 2011 году удостоен звания народного артиста России.