Синоптик пообещал москвичам солнечный день в конце февраля

Конец февраля и начало марта в Москве ожидаются очень тёплыми, температура будет соответствовать середине первого месяца весны. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"Мы находимся в тёплом секторе циклона. 28–29 февраля днём +1...+3 °С. Самая холодная ночь, наверное, будет сегодня — на 28 февраля. Нас ждёт -6...-4 °С. Следующая ночь -4...-2 °С. И дальше, 1 и 2 марта, ночью -5...0 °С", — сказал синоптик в беседе с RT.

28 и 29 февраля дневные температуры будут положительными — от плюс одного до плюс трёх, 1 и 2 марта — до плюс пяти, 4-го — от плюс одного до плюс шести. Самый солнечный день прогнозируется в среду, 28 февраля. С 1 по 4 марта ожидается облачная погода, местами небольшие осадки — дождь и мокрый снег днём.