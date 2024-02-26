"Сплошной поток": Москвичей предупредили об "отвратительной" и травмоопасной погоде
Метеоролог Кислов: В Москве ожидается травмоопасная погода из-за южного ветра
В ближайшие дни в столичном регионе сохранится травмоопасная погода, а виной всему — южный тёплый ветер. При этом температура держится около нуля, в результате чего снег сильно не тает и образуется гололедица. Об этом рассказал доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.
"Дует с юга. Всё время. Такой сплошной поток, и поэтому тот снег, который накопился, начинает интенсивно таять. Вот такая отвратительная и травмоопасная погода сейчас", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".
Ранее москвичам на этой неделе пообещали мартовскую погоду. По словам синоптиков, температура воздуха начнёт подниматься до плюс двух градусов.
До начала астрономической весны осталось несколько дней, однако и в марте жителей столичного региона ждут снегопады. Life.ru писал, когда же сугробы наконец растают.
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