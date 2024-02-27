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27 февраля, 10:36

В Нижегородской области нашли мёртвым 18-летнего парня, укравшего ружьё отца

Под Нижним Новгородом нашли мёртвым 18-летнего парня, который накануне сбежал из дома с ружьём отца. По данным SHOT, вечером в понедельник, 26 февраля, инженер Нижегородской ГЭС заявил о пропаже сына.

Отец молодого человека рассказал, что тот ушёл из дома в городе Городце примерно в 22:00, а из сейфа пропало охотничье ружьё Simson. Позднее было найдено тело юноши, рядом с погибшим лежало оружие и гитара. Известно, что он учился в Москве, в последнее время находился дома у родителей. Проводится проверка.

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Ранее в Белгороде было совершено покушение на 17-летнюю студентку из Нигерии. Её со множественными переломами нашли у подъезда жилого дома. Предварительно, девушку сбросили с седьмого этажа.

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Shutterstock / Scharfsinn

Матвей Константинов
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