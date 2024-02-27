В России изобрели суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий

В Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) изобрели суперкомпьютер "Сергей Годунов". Умную машину новосибирские учёные назвали в честь российского математика. Специалисты выполнили проект за три с половиной недели, а последние испытания провели в ноябре прошлого года.

"Суперкомпьютер "Сергей Годунов" является основой прикладных разработок Академгородка и научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию распространения эпидемий с учётом социальных, экономических и экологических процессов", — отметили в пресс-службе института.

Суперкомпьютер решает ряд задач в сфере искусственного интеллекта (ИИ), медицины, климата и геофизики. В 2024 году машину планируют усовершенствовать, в результате чего максимальная производительность устройства возрастёт более чем в два раза — до 120,4 терафлопса (трлн операций в секунду).

Сергей Годунов — советский и российский математик, механик, академик РАН (1994), член-корреспондент АН СССР (1976) и лауреат Ленинской премии (1959). Скончался в Новосибирске в 2023 году на 94-м году жизни. Отец математика — советский воздухоплаватель, конструктор аэростатов, участник полёта на стратостате "СССР-1" Константин Годунов.

Сергей Годунов. Фото © Институт математики имени С.Л. Соболева