Дептранс Москвы: Движение по мосту Лужники перекрыто из-за возгорания автомобиля

В Москве на автомобильном мосту Лужники перекрыли движение из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", — указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда и планировать маршрут заранее.