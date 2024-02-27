Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 10:32

Дептранс Москвы: Движение по мосту Лужники перекрыто из-за возгорания автомобиля

В Москве на автомобильном мосту Лужники перекрыли движение из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", — указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда и планировать маршрут заранее.

В Башкирии в ДТП с загоревшимися фурами погибло два человека
В Башкирии в ДТП с загоревшимися фурами погибло два человека

А ранее Life.ru писал, что в Красноярске авто с маленькими детьми внутри вспыхнуло как спичка, пока мать отошла на минутку. К счастью, несовершеннолетние не пострадали.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • дептранс
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров