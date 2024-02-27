Дептранс Москвы: Движение по мосту Лужники перекрыто из-за возгорания автомобиля
В Москве на автомобильном мосту Лужники перекрыли движение из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", — указано в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда и планировать маршрут заранее.
А ранее Life.ru писал, что в Красноярске авто с маленькими детьми внутри вспыхнуло как спичка, пока мать отошла на минутку. К счастью, несовершеннолетние не пострадали.
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