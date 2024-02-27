В Киеве заговорили о потере контроля над Работино в Запорожской области

Украинская армия потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он в интервью испанскому изданию 20minutos.

Также Гончаренко* признал, что в целом ситуация для ВСУ сложная. По его словам, украинские военные сейчас "находятся в тупике".

Напомним, о заходе ВС России в Работино 25 февраля заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда он отметил, что российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника.