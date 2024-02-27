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27 февраля, 10:30

В Киеве заговорили о потере контроля над Работино в Запорожской области

Депутат Рады Гончаренко*: ВСУ уже потеряли контроль над Работино

Украинская армия потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он в интервью испанскому изданию 20minutos.

Также Гончаренко* признал, что в целом ситуация для ВСУ сложная. По его словам, украинские военные сейчас "находятся в тупике".

Напомним, о заходе ВС России в Работино 25 февраля заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда он отметил, что российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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