В Киеве заговорили о потере контроля над Работино в Запорожской области
Депутат Рады Гончаренко*: ВСУ уже потеряли контроль над Работино
Украинская армия потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он в интервью испанскому изданию 20minutos.
Также Гончаренко* признал, что в целом ситуация для ВСУ сложная. По его словам, украинские военные сейчас "находятся в тупике".
Напомним, о заходе ВС России в Работино 25 февраля заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда он отметил, что российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Getty Images / Spencer Platt