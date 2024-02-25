"Перемалывают ВСУ": Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий

В разговоре с РИА "Новости" он отметил, что российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника. По словам Балицкого, ВСУ потеряли в районе Работина тысячи военных и огромное количество техники.

Село Работино находится в Пологовском районе, в 20 километрах от города Токмака. В июне прошлого года оно оказалось в центре сражений после того, как ВСУ попытались продвинуться вперёд, бросая в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.