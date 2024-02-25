"Перемалывают ВСУ": Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил о заходе ВС РФ в Работино
Российские военные вошли в село Работино Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В разговоре с РИА "Новости" он отметил, что российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника. По словам Балицкого, ВСУ потеряли в районе Работина тысячи военных и огромное количество техники.
Село Работино находится в Пологовском районе, в 20 километрах от города Токмака. В июне прошлого года оно оказалось в центре сражений после того, как ВСУ попытались продвинуться вперёд, бросая в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.
А ранее в ВСУ заявили об отходе на западную окраину посёлка Ласточкино под Авдеевкой. Напомним, российские военнослужащие освободили город 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Сейчас на местах боёв работают сапёры. Между тем жителям населённого пункта уже начали вручать паспорта РФ. Киев же обвиняет в потере Авдеевки Запад.
ТАСС / Александр Река