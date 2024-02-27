Песков переадресовал военным специалистам вопрос о докладе США о тактике ВС РФ
В Кремле не стали комментировать доклад армии США о ВС России и их предполагаемой тактике в случае глобального конфликта. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что это вопрос для военных специалистов.
"Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооружённых сил. Это не тема для администрации президента", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее армия США опубликовала доклад о тактике ВС РФ и военной доктрине России. Документ под названием "Русская тактика" состоит из 280 страниц. Составлявшие это учебное пособие военные Сухопутных войск США утверждают, что в нём фигурирует описание тактики действий российских военных, которое можно использовать "в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров". Документ распространяется в социальных сетях американских сухопутных войск с подписью "Знаете ли вы своего врага?".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев