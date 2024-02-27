Песков переадресовал военным специалистам вопрос о докладе США о тактике ВС РФ

В Кремле не стали комментировать доклад армии США о ВС России и их предполагаемой тактике в случае глобального конфликта. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что это вопрос для военных специалистов.

"Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооружённых сил. Это не тема для администрации президента", — сказал представитель Кремля на брифинге.