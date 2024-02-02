"Хотят разорвать": Экс-офицер США раскрыл планы НАТО по борьбе с Россией
Экс-офицер США Крапивник: НАТО хотят вступить в конфликт с РФ в ближайшие три года
Военный эксперт, бывший офицер Армии США Станислав Крапивник прокомментировал призывы ряда западных политиков готовиться к войне с Россией, которые в последнее время звучат всё чаще. По его оценке, НАТО рассчитывает вступить в прямой конфликт с Россией в ближайшие три года.
В беседе с "Царьградом" он пояснил, что за это время Запад успеет наладить военное производство и подготовиться к столкновению. Правда, Украине нужно каким-то образом держать Россию на поле боя до 2025 года.
По словам Крапивника, цели вероятной войны у США и Европы — деколонизировать Россию, а также "разорвать её на 10–40 государств". В дальнейшем блок планирует столкнуть эти территории и "высосать все ресурсы".
Если у западных государств получится воплотить этот план в жизнь, то они смогут долго прожить, считает эксперт. Более того, они получат шанс окружить Китай и надавить на него. Крапивник подчеркнул, что у противника едва ли есть способ осуществить желаемое, но на Западе всерьёз поверили в свои фантазии.
"Например, для Евросоюза Россия — это экзистенциальная угроза. Ведь мы — пример суверенной страны. И все патриоты из разных европейских стран, которые никогда не хотели быть частью ЕС, ещё тогда смотрели на Россию, на нашего президента как на пример того, как надо вести дело своего государства. Для выживания Евросоюза нельзя иметь такую страну, как наша, у своей границы", — пояснил Крапивник.
Напомним, что ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале. В свою очередь, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет.
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