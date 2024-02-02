"Хотят разорвать": Экс-офицер США раскрыл планы НАТО по борьбе с Россией

Военный эксперт, бывший офицер Армии США Станислав Крапивник прокомментировал призывы ряда западных политиков готовиться к войне с Россией, которые в последнее время звучат всё чаще. По его оценке, НАТО рассчитывает вступить в прямой конфликт с Россией в ближайшие три года.

В беседе с "Царьградом" он пояснил, что за это время Запад успеет наладить военное производство и подготовиться к столкновению. Правда, Украине нужно каким-то образом держать Россию на поле боя до 2025 года.

По словам Крапивника, цели вероятной войны у США и Европы — деколонизировать Россию, а также "разорвать её на 10–40 государств". В дальнейшем блок планирует столкнуть эти территории и "высосать все ресурсы".

Если у западных государств получится воплотить этот план в жизнь, то они смогут долго прожить, считает эксперт. Более того, они получат шанс окружить Китай и надавить на него. Крапивник подчеркнул, что у противника едва ли есть способ осуществить желаемое, но на Западе всерьёз поверили в свои фантазии.