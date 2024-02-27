"Порядка 40 биолабораторий находятся на Украине": Шойгу рассказал о сети биолабораторий США

Американцы создали сеть биолабораторий из 330 объектов для изучения свойств патогенов, способных передаваться человеку и вызывать пандемии в конкретном регионе. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, порядка 40 таких биолабораторий, курированием которых занимаются США, находятся на территории Украины.

"Из 330 таких объектов порядка сорока находятся на Украине. В связи с этим в современных условиях роль Войск РХБ (радиационной, химической и биологической. — Прим. Лайфа) защиты с каждым годом возрастает", — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

По словам министра, угрозы провоцируются прежде всего действиями США, которые также наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.