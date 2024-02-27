Места Мастера: В Москве подскочил интерес к загадочным локациям романа Булгакова

Нашумевшая экранизация "Мастера и Маргариты" вызвала новую волну интереса к столичным локациям, описанным в романе. Так, уже на следующий день после премьеры фильма, 26 января, спрос на посещение "нехорошей квартиры", Дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением.

В топе локаций, конечно же, "нехорошая квартира" на Большой Садовой, работающая как музей Булгакова. По данным аналитиков МегаФона, прочувствовать дух романа сюда пришло в три раза больше поклонников "Мастера и Маргариты", чем даже в новогодние праздники.

Музей Булгакова на Большой Садовой улице. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Вторым по посещаемости стал Дом Грибоедова, в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ, — в него заглядывали на 24% чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А.М. Горького. Также в топ-3 вошло место судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Его жители и гости столицы посещали на 22% чаще обычного.

Патриаршие пруды в Москве. Фото © Агентство "Москва"

Также поклонники произведения решили пройтись и по всем местам, где могла жить главная героиня романа Маргарита. Так, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке романтики посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. При этом интересно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, остался без внимания — показатель трафика упал здесь на 1%.

Кстати, выяснилось, что больше всего интересуются булгаковскими местами москвичи и петербуржцы. Вместе с ними посещали ключевые места романа туристы из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова‑на‑Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей.