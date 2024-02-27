Миллиардер из Австралии пожертвует миллионы долларов на разминирование Украины

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола пообещали выделить 3,3 миллиона долларов на проекты по разминированию сельскохозяйственных земель Украины. Об этом пишет телеканал 9News. Как отметила экс-супруга предпринимателя, сегодня Незалежная является самой заминированной страной в мире.

"Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров", — говорится в публикации.

Ранее Форрест уже обязался вложить около 500 миллионов долларов в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер из Австралии также пообещал направить около 750 миллионов на восстановление энергетической и коммуникационной инфраструктуры Незалежной. Кроме того, в 2022 году он заявлял, что его инвестиционный фонд выделит почти 500 миллионов долларов на строительство "современной инфраструктуры на основе новейших технологий в украинских городах".