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27 февраля, 11:42

Миллиардер из Австралии пожертвует миллионы долларов на разминирование Украины

9News: Австралийский миллиардер Форрест пожертвует 3,3 миллиона долларов Украине

Эндрю Форрест. Обложка © ТАСС / EPA / MATT JELONEK

Эндрю Форрест. Обложка © ТАСС / EPA / MATT JELONEK

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола пообещали выделить 3,3 миллиона долларов на проекты по разминированию сельскохозяйственных земель Украины. Об этом пишет телеканал 9News. Как отметила экс-супруга предпринимателя, сегодня Незалежная является самой заминированной страной в мире.

"Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров", — говорится в публикации.

Ранее Форрест уже обязался вложить около 500 миллионов долларов в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер из Австралии также пообещал направить около 750 миллионов на восстановление энергетической и коммуникационной инфраструктуры Незалежной. Кроме того, в 2022 году он заявлял, что его инвестиционный фонд выделит почти 500 миллионов долларов на строительство "современной инфраструктуры на основе новейших технологий в украинских городах".

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Ранее в постпредстве Израиля в ООН сообщили о возможной передаче Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах. Там подчеркнули, что с начала спецоперации Тель-Авив направил в Незалежную более 100 тонн "гуманитарного оборудования".

Матвей Константинов
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