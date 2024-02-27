"Авторитет" Васёк Денис записал полицейским угрожающий видеопривет и мигом оказался в камере

В Биробиджане (Еврейская автономная область) местный "авторитет" агрессивно высказывался в адрес полицейских. Мужчина заявил, что правоохранители "будут мыть ему полы". Силовики не оставили это без внимания и вскоре навестили блатного, сообщает SHOT.

Криминальный авторитет заявил, что полицейские будут мыть ему полы. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, задержанный мужчина много лет провёл за тюремной решёткой, где "сделал себе карьеру" в АУЕ*. "Авторитета" освободили только в прошлом году. Недавно Васёк Денис (так представился рецидивист) записал видеообращение, где оскорблял силовиков. "Видеопривет" дошёл до адресатов, потому что мужчину незамедлительно забрали в отделение.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Мужчине грозит до десяти лет колонии, в настоящее время он находится в СИЗО.

А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области четыре человека похитили мужчину и взяли его в заложники. Банда хотела наказать его за надменное поведение в колонии. В итоге заложника удалось освободить.