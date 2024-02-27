Фельдшер из Приморья завела блог с чёрным юмором о пациентах и вызвала скандал

Во Владивостоке решившая стать блогером фельдшер нарвалась на служебную проверку. В Минздрав поступила жалоба на её посты с чёрным юмором, в котором девушка по имени Инесса Колпакова, как утверждается, высмеивала пациентов.

Один из постов блогерши-фельдшера из Владивостока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inessa_kolpakova_

Имеющая 32 тысячи подписчиков блогерша публиковала фото травм пациентов и рассказывала о курьёзных, по её мнению, случаях. При этом сама она не считает себя виноватой.

Один из постов ведущй блог фельдшера из Владивостока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inessa_kolpakova_

"Я одинаково хорошо отношусь ко всем пациентам: и бомжей, и наркоманов спасаю, никого не обижаю. Тот, кто думает, что я не люблю свою работу, сильно ошибается. Просто юмор у меня, как у всех медиков, такой. Немного чёрный", — приводит слова Инессы RT.

Один из постов ведущй блог фельдшера из Владивостока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inessa_kolpakova_

По словам Колпаковой, блог — для неё отдушина. Активно вела соцсети девушка всего десять дней. Сейчас она ищет адвокатов и готовится писать объяснительную.

Один из постов ведущй блог фельдшера из Владивостока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inessa_kolpakova_

Как отметил представитель приморского минздрава, начальство Колпаковой не поддерживает ведение блога, однако закон она не нарушает, так как не размещает персональные данные пациентов и не показывает их лица. В беседе с РИА "Новости" чиновник назвал комментарии девушки грубыми.

"Мы надеемся, что фельдшер в общении с пациентами не использует такую лексику. Мы сожалеем, что данный сотрудник использует профессиональные обязанности для повышения личного рейтинга, а люди, которые подписываются на её страницу, высказывают одобрение такому поведению", — указали в ведомстве, призвав остановить "непрофессиональный поток сообщений" жалобами на эту страничку.

Сама же Колпакова подчёркивает, что любит свою работу, даже несмотря на сложные ситуации. Девушка уверяет, что у неё есть много нерассказанных историй.