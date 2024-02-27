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27 февраля, 13:03
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Роскомнадзор внёс сообщество Steam в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор внёс сервис Steam в реестр сайтов c запрещённой информацией

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam внесён в реестр сайтов с запрещённой информацией. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.

Steam в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора. Фото © Роскомнадзор

Steam в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора. Фото © Роскомнадзор

Согласно информации на сайте РКН, Steam внесли в реестр запрещённых 22 февраля, решение приняло МВД.

При этом несколько недель назад был заблокирован казахстанский сайт "Стим". Через него российские пользователи могли пополнять счёт на аккаунтах без комиссии. После блокировки геймеры из России больше не смогут видеть страницы профилей, друзей, а также принимать участие в обсуждениях, мастерских и торговой площадке.

Steam поддерживается компанией Valve, запущен в 2003 году.

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А ранее Life.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал сайт раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за запрещённого контента. Уточняется, что на портале регулярно появлялись материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединённых по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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