Роскомнадзор внёс сообщество Steam в реестр запрещённых сайтов

При этом несколько недель назад был заблокирован казахстанский сайт "Стим". Через него российские пользователи могли пополнять счёт на аккаунтах без комиссии. После блокировки геймеры из России больше не смогут видеть страницы профилей, друзей, а также принимать участие в обсуждениях, мастерских и торговой площадке.