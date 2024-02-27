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27 февраля, 13:46

На Земле неожиданно началась магнитная буря

"Фобос": Три мощнейших вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле

На Земле во вторник, 27 февраля, произошла первая в этом году магнитная буря. Её спровоцировали три сильных вспышки на Солнце, причём это случилось вопреки прогнозам, сообщает сайт центр "Фобос".

"Вспышки, входящие в пятёрку самых сильных, произошедших с начала 25 солнечного цикла, порождённые группой солнечных пятен 3590, которая преодолела линию Земля – Солнце и смещается к восточному краю солнечного диска, казалось бы, так и не смогли оказать влияния на магнитосферу Земли. Однако часть солнечного вещества всё же зацепила нашу планету", — отмечают метеорологи.

По словам специалистов, о росте уровня возмущений геомагнитного поля говорит коэффициент Кр, который стал постепенно повышаться после 6:00 мск. Примерно через три часа он стал равен 5, что свидетельствовало о начале на Земле магнитной бури класса G1 — самого слабого по пятибалльной шкале.При этом она не усилится и вскоре прекратится, уточняют эксперты.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 23 февраля на Солнце сразу после двойной вспышки произошёл самый крупный за семь лет взрыв. Потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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