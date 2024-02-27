Роскомнадзор убрал сервис Steam из реестра сайтов с запрещённой информацией

Роскомнадзор убрал интернет-страницу сервиса распространения компьютерных игр Steam из реестра сайтов с запрещённой информацией, следует из открытой базы ведомства. Доступ к ней ограничен не был. Причиной изначального решения стала страница с информацией о способах изготовления наркотиков. На данный момент она удалена.

"Роскомнадзор на основании решения МВД России внёс в Единый реестр запрещённой информации конкретную интернет-страницу сообщества Steam и направил в адрес владельца сайта требование удалить указанный противоправный контент. В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра", — рассказали представители ведомства в беседе с РБК.