Врач назвал страшную причину гибели Крупской, опровергнув официальную версию

85 лет назад умерла вдова революционера Владимира Ленина, замнаркома просвещения РСФСР Надежда Крупская. По официальным данным, причина её гибели — перитонит, но ряд фактов говорит о том, что старейший член коммунистической партии могла совершить суицид. По крайней мере так считает председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, автор книги о смерти Ленина, врач-исследователь Валерий Новосёлов.

"Можно предположить, что это был медицинский ассистированный суицид. Она видела, как уходят из жизни её соратники, она была одинока: ни детей, ни внуков, ни супруга", — сказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Специалист подчеркнул, что точные выводы о причине гибели Крупской можно сделать, ознакомившись с медицинскими документами, однако в архиве их не выдают. При этом, по словам исследователя, срок секретности уже прошёл.

"Документы всё равно не выдали, судя по всему, из-за того, что они могут быть открыты только по просьбе или с согласия прямых потомков. Но их у Крупской нет", — напомнил Новосёлов.

Надежда Крупская умерла в Москве в 1939 году на 71-м году жизни.