Под Киевом задержали шестерых парней, кричавших "Ахмат — сила!"

Инцидент произошёл в ночь на 25 февраля, когда компания молодых украинцев отмечала 18-летие одного из них в коттеджном посёлке под Киевом. В какой-то момент они начали кричать "Ахмат — сила!" и стрелять в воздух. Видео утекло в соцсети, и вот сегодня сотрудники СБУ нагрянули к участникам вечеринки, одного из парней даже заставили извиняться на камеру. Возраст задержанных — от 17 лет до 21 года, всем им теперь грозят тюремные сроки.