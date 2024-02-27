Под Киевом задержали шестерых парней, кричавших "Ахмат — сила!"
СБУ: Украинцам, которые на вечеринке кричали "Ахмат — сила!", грозит до 7 лет
В Киевской области задержали шестерых парней, которые кричали "Ахмат — сила!" во время празднования дня рождения. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Парням, прокричавшим "Ахмат — сила!", теперь светит до семи лет тюрьмы. Видео © Telegram / "Киев оперативный"
Инцидент произошёл в ночь на 25 февраля, когда компания молодых украинцев отмечала 18-летие одного из них в коттеджном посёлке под Киевом. В какой-то момент они начали кричать "Ахмат — сила!" и стрелять в воздух. Видео утекло в соцсети, и вот сегодня сотрудники СБУ нагрянули к участникам вечеринки, одного из парней даже заставили извиняться на камеру. Возраст задержанных — от 17 лет до 21 года, всем им теперь грозят тюремные сроки.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы", — сообщает пресс-служба СБУ.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине задержали сына экс-судьи, нецензурно спевшего про Зеленского и СБУ. При обыске у него были найдены несколько гранат и пистолет. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Telegram / Служба безпеки України