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27 февраля, 16:42

"Снаряды попали в самый центр": ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, есть раненые

Богомаз: Три человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземка

В Брянской области при обстреле посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей. Их уже госпитализировали, один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ также частично повреждено административное здание. В настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы, информация о разрушениях уточняется, добавил Богомаз.

Число пострадавших при атаке ВСУ на село Почаево под Белгородом выросло до четырёх
Число пострадавших при атаке ВСУ на село Почаево под Белгородом выросло до четырёх

Ранее Life.ru сообщал, что 26 февраля в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал машину со строителями на окраине села Почаево.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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