"Снаряды попали в самый центр": ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, есть раненые
Богомаз: Три человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземка
В Брянской области при обстреле посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей. Их уже госпитализировали, один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести", — написал он в телеграм-канале.
В результате атаки ВСУ также частично повреждено административное здание. В настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы, информация о разрушениях уточняется, добавил Богомаз.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 февраля в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал машину со строителями на окраине села Почаево.
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