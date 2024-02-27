"Снаряды попали в самый центр": ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, есть раненые

В Брянской области при обстреле посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей. Их уже госпитализировали, один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжёлое, у двоих граждан — средней тяжести", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ также частично повреждено административное здание. В настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы, информация о разрушениях уточняется, добавил Богомаз.