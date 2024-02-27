Число пострадавших при атаке ВСУ на село Почаево под Белгородом выросло до четырёх

Количество пострадавших при случившемся накануне обстрела населённого пункта Почаево, расположенного в Грайворонском округе Белгородской области, увеличилось до четырёх. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К сожалению, их количество увеличилось до четырёх — в больницу привезли ещё одного пострадавшего жителя в тяжёлом состоянии", — заявил глава региона.

Также Гладков рассказал о том, что пострадавшего уже направили в областную клиническую больницу. Это стало возможным после того, как медикам удалось стабилизировать состояние пациента.

Также чиновник уточнил, что пострадавшего при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области мальчика отправят на лечение в Москву. Он получил осколочное ранение ног. Второй раненый ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.