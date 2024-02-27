Число пострадавших при атаке ВСУ на село Почаево под Белгородом выросло до четырёх
Количество пострадавших при случившемся накануне обстрела населённого пункта Почаево, расположенного в Грайворонском округе Белгородской области, увеличилось до четырёх. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, их количество увеличилось до четырёх — в больницу привезли ещё одного пострадавшего жителя в тяжёлом состоянии", — заявил глава региона.
Также Гладков рассказал о том, что пострадавшего уже направили в областную клиническую больницу. Это стало возможным после того, как медикам удалось стабилизировать состояние пациента.
Также чиновник уточнил, что пострадавшего при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области мальчика отправят на лечение в Москву. Он получил осколочное ранение ног. Второй раненый ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне 26 февраля в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал транспортное средство со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.
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