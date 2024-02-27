Разбогатевшие на конфликте украинцы поставили рекорд по покупках люксовых авто

В 2023 году на Украине зафиксировали рекордные продажи премиальных иномарок. К примеру, число автомобилей Tesla увеличилось практически в десять раз по сравнению с 2021-м. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", одной из причин стало появление на рынке новых покупателей, которые резко разбогатели на вооружённом конфликте.

"На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время", — пишет издание.

Также подскочили продажи BMW, по сравнению с 2021 годом они увеличились в полтора раза. Некоторые эксперты считают, что жители Незалежной, у которых есть солидные накопления, стали вкладывать больше денег в автомобили, а не в бизнес или недвижимость.