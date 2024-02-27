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27 февраля, 19:24

Жандармы изъяли десятки единиц оружия и тысячи патронов из дома Алена Делона

Parisien: Полиция изъяла из дома Алена Делона 72 единицы огнестрельного оружия

Актёр Ален Делон. Обложка © Wikipedia / Georges Biard

Актёр Ален Делон. Обложка © Wikipedia / Georges Biard

Во Франции полиция начала проверку по факту обнаружения оружия в доме актёра Алена Делона в коммуне Души, пишет газета Parisien.

Так как Делон был ограничен в дееспособности, органы опеки попросили жандармов помочь обыскать дом. В итоге 22 февраля во время проверки правоохранители изъяли 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. На территории поместья находится стрельбище. По данным издания, речь идёт о коллекционном и стрелковом оружии категорий "А" и "Б", на владение которым у актёра не было разрешения.

"Расследование продолжается по пунктам "незаконное хранение оружия", "незаконное приобретение и хранение оружия категорий A, B и C", — рассказал прокурор Монтаржи Жан-Седрик Го.

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Анатолий Симоненко
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