Жандармы изъяли десятки единиц оружия и тысячи патронов из дома Алена Делона
Parisien: Полиция изъяла из дома Алена Делона 72 единицы огнестрельного оружия
Актёр Ален Делон. Обложка © Wikipedia / Georges Biard
Во Франции полиция начала проверку по факту обнаружения оружия в доме актёра Алена Делона в коммуне Души, пишет газета Parisien.
Так как Делон был ограничен в дееспособности, органы опеки попросили жандармов помочь обыскать дом. В итоге 22 февраля во время проверки правоохранители изъяли 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. На территории поместья находится стрельбище. По данным издания, речь идёт о коллекционном и стрелковом оружии категорий "А" и "Б", на владение которым у актёра не было разрешения.
"Расследование продолжается по пунктам "незаконное хранение оружия", "незаконное приобретение и хранение оружия категорий A, B и C", — рассказал прокурор Монтаржи Жан-Седрик Го.
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