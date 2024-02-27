Выросло число раненых при обстреле ВСУ брянского посёлка

Число раненых при украинской атаке по центру посёлка Суземка увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"По уточнённым данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку ещё двое жителей получили лёгкие ранения", — написал он в телеграм-канале.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор.