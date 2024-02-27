Выросло число раненых при обстреле ВСУ брянского посёлка
Богомаз: Число раненых при обстреле ВСУ брянской Суземки выросло до пяти
Число раненых при украинской атаке по центру посёлка Суземка увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"По уточнённым данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку ещё двое жителей получили лёгкие ранения", — написал он в телеграм-канале.
Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор.
Ранее вечером 27 февраля Богомаз сообщал о трёх пострадавших в результате обстрела ВСУ села Суземка, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате атаки также частично повреждено административное здание.
ТАСС / Евгений Силантьев