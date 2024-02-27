Учёные раскрыли тайну загадочно пропавшего 120 лет назад судна Nemesis
CSIRO: У берегов Австралии найдено судно Nemesis, пропавшее 120 лет назад
Учёные из CSIRO обнаружили судно, которое при невыясненных обстоятельствах исчезло 120 лет назад. Обложка © csiro.au
У берегов Австралии было обнаружено судно, которое при невыясненных обстоятельствах исчезло 120 лет назад, пишет австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).
Речь идёт о 73-метровом пароходе Nemesis, который доставлял уголь из Ньюкасла в Мельбурн в июле 1904 года и оказался в эпицентре мощного шторма, разыгравшегося у берегов штата Новый Южный Уэльс. На нём находилось 32 члена экипажа. Спустя несколько дней тела погибших вместе с фрагментами обломков судна были выброшены на пляж приблизительно в 30 километрах к югу от Сиднея. Произошедшее тогда наделало много шумихи в СМИ, но корабль так и не нашли.
По данным CSIRO, в мае 2022 года компания Subsea Professional Marine Services в ходе дистанционного зондирования обнаружила обломки парохода на дне возле Сиднея, в 26 километрах от берега на глубине 160 метров. Обломки Nemesis остались нетронутыми.
С помощью современных многолучевых эхолотов команде CSIRO удалось составить карту морского дна на месте крушения и изучить затонувший корабль. Как выяснилось, судно затонуло, когда из-за шторма двигатель вышел из строя. А после удара морской волны пароход стал настолько стремительно уходить под воду, что экипаж не успел развернуть спасательные шлюпки.
Ранее на дне американского озера Верхнее нашли корабль Arlington времён Второй мировой, затонувший вместе с капитаном. Судно лежит на глубине около 200 метров.