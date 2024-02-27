Учёные раскрыли тайну загадочно пропавшего 120 лет назад судна Nemesis

У берегов Австралии было обнаружено судно, которое при невыясненных обстоятельствах исчезло 120 лет назад, пишет австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).

Речь идёт о 73-метровом пароходе Nemesis, который доставлял уголь из Ньюкасла в Мельбурн в июле 1904 года и оказался в эпицентре мощного шторма, разыгравшегося у берегов штата Новый Южный Уэльс. На нём находилось 32 члена экипажа. Спустя несколько дней тела погибших вместе с фрагментами обломков судна были выброшены на пляж приблизительно в 30 километрах к югу от Сиднея. Произошедшее тогда наделало много шумихи в СМИ, но корабль так и не нашли.

По данным CSIRO, в мае 2022 года компания Subsea Professional Marine Services в ходе дистанционного зондирования обнаружила обломки парохода на дне возле Сиднея, в 26 километрах от берега на глубине 160 метров. Обломки Nemesis остались нетронутыми.

С помощью современных многолучевых эхолотов команде CSIRO удалось составить карту морского дна на месте крушения и изучить затонувший корабль. Как выяснилось, судно затонуло, когда из-за шторма двигатель вышел из строя. А после удара морской волны пароход стал настолько стремительно уходить под воду, что экипаж не успел развернуть спасательные шлюпки.