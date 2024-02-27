Кадыров показал видео уничтожения блиндажа ВСУ под Харьковом

Военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ на Харьковском направлении уничтожили десять бойцов ВСУ, блиндаж и микроавтобус УАЗ-452, который в народе называют "буханка". Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уничтожение блиндажа ВСУ в Харьковской области. Видео © t.me / Kadyrov_95

По словам руководителя региона, местоположение противника было выявлено в ходе воздушной разведки. Было обнаружено десять украинских военных, "буханка" и блиндаж. Глава Чечни подчеркнул, что удар по целям был нанесён после того, как при помощи беспилотников была получена более точная информация.

"Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения", — говорится в посте Кадырова.