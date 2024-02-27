Белый дом допустил новые территориальные успехи России на Украине уже через месяц

Российские силы, по мнению американской администрации, способны через месяц-другой добиться новых территориальных успехов на Украине, если США не продолжат помогать Киеву. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.