Белый дом допустил новые территориальные успехи России на Украине уже через месяц
Кирби: ВС РФ могут уже через месяц продвинуться на востоке и юге Украины
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA
Российские силы, по мнению американской администрации, способны через месяц-другой добиться новых территориальных успехов на Украине, если США не продолжат помогать Киеву. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он озвучил мнение американской администрации, сообщив, что продвижение российских войск может случиться на востоке и даже юге страны.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВС России освободили около 327 квадратных километров территории новых регионов страны.