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27 февраля, 20:58

Белый дом допустил новые территориальные успехи России на Украине уже через месяц

Кирби: ВС РФ могут уже через месяц продвинуться на востоке и юге Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA

Российские силы, по мнению американской администрации, способны через месяц-другой добиться новых территориальных успехов на Украине, если США не продолжат помогать Киеву. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он озвучил мнение американской администрации, сообщив, что продвижение российских войск может случиться на востоке и даже юге страны.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВС России освободили около 327 квадратных километров территории новых регионов страны.

Анатолий Симоненко
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