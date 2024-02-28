Задолго до СВО: Захарова рассказала, как США пытались "отменить" русских

Запад начал "отменять" русских задолго до СВО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на секции "Информационно-гибридная война" в рамках Второго конгресса Международного движения русофилов и говоря о методах гибридной войны США, пишет "Царьград".

"Попробуйте найти в голливудском фильме положительный образ русского. Его там нет", — обратила внимание Захарова.

По её словам, "отмену" почувствовали на себе и казахи в американском фильме "Борат", а также итальянцы, от которых попытались откреститься после вспышки в стране COVID-19, ставшей самой сильной в Европе. Захарова напомнила, что, пока Запад отменял "всё итальянское", Россия направила своих медиков для помощи Италии.