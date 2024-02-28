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27 февраля, 22:50

Серия взрывов прогремела в Одессе

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

Спустя некоторое время взрывы раздались и в Харьковской области. Их причина неизвестна, местные власти пока не комментировали произошедшее.

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Ранее Life.ru писал, что в городе Очакове в Николаевской области, в Харькове и Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Это произошло в ночь на 10 февраля.

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shutterstock

Оксана Попова
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