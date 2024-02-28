Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

Спустя некоторое время взрывы раздались и в Харьковской области. Их причина неизвестна, местные власти пока не комментировали произошедшее.