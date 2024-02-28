Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Мали

Более 30 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Мали. Как передаёт в социальных сетях Министерство транспорта и инфраструктуры африканской страны, ещё 10 человек пострадали.

"Во вторник, 27 февраля 2024 года, около 17:00 (20:00 мск. — Прим. Life.ru) на мосту через реку Багоэ на национальной автомагистрали № 7, на участке между населёнными пунктами Ниена – Куманту, произошла серьёзная дорожная авария", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, транспортное средство направлялось в Буркина-Фасо. Предполагаемой причиной ДТП была названа потеря управления. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.