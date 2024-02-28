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28 февраля, 02:08

Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Мали

В Мали более 30 человек погибли в результате падения автобуса с моста

Более 30 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Мали. Как передаёт в социальных сетях Министерство транспорта и инфраструктуры африканской страны, ещё 10 человек пострадали.

"Во вторник, 27 февраля 2024 года, около 17:00 (20:00 мск. — Прим. Life.ru) на мосту через реку Багоэ на национальной автомагистрали № 7, на участке между населёнными пунктами Ниена – Куманту, произошла серьёзная дорожная авария", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, транспортное средство направлялось в Буркина-Фасо. Предполагаемой причиной ДТП была названа потеря управления. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Ранее Life.ru писал о другом серьёзном транспортном происшествии, произошедшем в этой африканской стране. Осенью прошлого года на востоке Мали при заходе на посадку разбился самолёт. Трагедия произошла неподалёку от аэропорта города Гао.

Обложка ©

shutterstock

Алексей Соловьёв
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