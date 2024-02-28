В Турции восхитились "историческим" заявлением Путина
Aydinlik: Определение Путиным Турции как надёжного партнёра стало историческим
Слова президента России Владимира Путина о том, что Турция является самым надёжным партнёром для Москвы в вопросах поставки газа, имеют большое значение для Анкары. Об этом сообщил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.
"Крайне важно, что Путин выражает доверие. <...> Это поддерживающие и обнадёживающие заявления для Турции", — написал Латифоглу.
Он подчеркнул, что торговые и финансовые российско-турецкие отношения обладают огромным потенциалом для турецкой экономики. Само определение, данное Путиным, — "надёжный партнёр" — обозреватель назвал историческим.
Ранее Путин сообщил, что Россия всегда скрупулёзно выполняла свои договорные обязательства и никому в ЕС самовольно не ограничивала поставки газа. И как показали события, надёжным партнёром оказалась Турция.