В Турции восхитились "историческим" заявлением Путина

Слова президента России Владимира Путина о том, что Турция является самым надёжным партнёром для Москвы в вопросах поставки газа, имеют большое значение для Анкары. Об этом сообщил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.

"Крайне важно, что Путин выражает доверие. <...> Это поддерживающие и обнадёживающие заявления для Турции", — написал Латифоглу.

Он подчеркнул, что торговые и финансовые российско-турецкие отношения обладают огромным потенциалом для турецкой экономики. Само определение, данное Путиным, — "надёжный партнёр" — обозреватель назвал историческим.