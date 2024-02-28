В России приступили к глубокой модернизации ЗРК "Тор"

В России приступили к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса "Тор". Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил генеральный директор флагманского предприятия концерна ВКО "Алмаз – Антей" – Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол" Фанил Зиятдинов.

Собеседник издания рассказал о том, что за последнее время колоссально изменились условия труда, производственные мощности, объёмы выпуска и номенклатуры продукции. Он напомнил, что ещё десять лет назад предприятие выпускало монопродукт — ЗРК "Тор-М2У", а сегодня ИЭМЗ производит ЗРК "Тор-М2" в четырёх вариантах.

Говоря о перспективах, специалист подчеркнул, что на данный момент завод работает над глубокой модернизацией ЗРК этого семейства. По его словам, обновлённая военная техника увеличит свои возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1".