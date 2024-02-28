Посольство РФ объяснило призыв Госдепа к американцам не ездить в Россию

Вашингтон пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России с помощью искусственно нагнетаемой русофобской истерии. Об этом заявило Посольство РФ в США в ответ на обращение главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера к американцам с призывом не ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы вероятности задержания.

"Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов", — сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

В посольстве заметили, что США проявляют двуличие в правозащитных вопросах, призывая к соблюдению демократических ценностей за рубежом и замалчивая свои изъяны. В то время как американские власти призывают соблюдать свободу слова за рубежом и соблюдать демократические ценности, в Штатах "стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны", включая полицейский произвол, расовую дискриминацию, обратили внимание дипломаты.