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28 февраля, 05:30

Посольство РФ объяснило призыв Госдепа к американцам не ездить в Россию

Посольство РФ обвинило США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Вашингтон пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России с помощью искусственно нагнетаемой русофобской истерии. Об этом заявило Посольство РФ в США в ответ на обращение главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера к американцам с призывом не ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы вероятности задержания.

"Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов", — сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

В посольстве заметили, что США проявляют двуличие в правозащитных вопросах, призывая к соблюдению демократических ценностей за рубежом и замалчивая свои изъяны. В то время как американские власти призывают соблюдать свободу слова за рубежом и соблюдать демократические ценности, в Штатах "стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны", включая полицейский произвол, расовую дискриминацию, обратили внимание дипломаты.

А ранее Посольство РФ обвинило США в попытках скрыть правду о своих грязных схемах в Африке. Дипломаты подчеркнули, что американскую сторону беспокоит успешно развивающееся сотрудничество Москвы с африканскими странами.

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Андрей Бражников
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