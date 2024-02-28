Владелец элитного фитнес-клуба трагически погиб при падении с крыши во Владивостоке

Во Владивостоке, сорвавшись с крыши здания, погиб основатель и глава элитного спортклуба "Премьер фитнес" Роман Полторак. Об этом пишет VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Здание "Премьер фитнеса", с которого сорвался погибший Роман Полторак. Фото © VLADIVOSTOK1.RU

Несчастный случай произошёл, когда Полторак вместе с рабочими поднялся на крышу здания BMW-центра на улице Маяковского, 93, где расположен фитнес-клуб. Он случайно оступился и упал. Травмы от падения с крыши оказались смертельными. Фитнес-центр после трагедии закрыли, там пока не давали комментариев о случившемся.

Полторак, помимо своей деятельности в "Премьер фитнесе", также являлся учредителем ООО "Референс", к сфере деятельности которой относится организация выставок и конференций. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока что не поступало.