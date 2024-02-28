Вкладчикам лишённого лицензии банка "Гефест" выплатят 181,2 млн

"По данным отчётности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", — проинформировало агентство и пообещало начать выплаты не позднее 13 марта 2024 года.

Для оперативного приёма заявлений вкладчиков лишённого лицензии банка "Гефест" и ускорения выплат по вкладам АСВ собирается использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта 2024 года. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подать в течение всего периода ликвидации банка, который длится не менее года.