Вкладчикам лишённого лицензии банка "Гефест" выплатят 181,2 млн
Вкладчикам лишённого лицензии банка "Гефест" с 13 марта выплатят 181,2 миллиона рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"По данным отчётности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 181,2 миллиона рублей", — проинформировало агентство и пообещало начать выплаты не позднее 13 марта 2024 года.
Для оперативного приёма заявлений вкладчиков лишённого лицензии банка "Гефест" и ускорения выплат по вкладам АСВ собирается использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта 2024 года. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подать в течение всего периода ликвидации банка, который длится не менее года.
Напомним, ЦБ 28 февраля аннулировал лицензию банка "Гефест". Причиной того стали неоднократные нарушения "Гефестом" федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Агентство "Москва"