Москвичу грозит до 7 лет за "сувенир" из Баку В Шереметьево задержали мужчину, который вернулся из Баку с пакетом гашиша 28 февраля, 07:40 Подозреваемый, пытавшийся провезти в Россию наркотики из Баку. Обложка © t.me / SHOT

Житель Москвы, прилетевший из Баку, попытался пронести через таможню аэропорта Шереметьево пакет с наркотическими веществами, но его задержали после досмотра багажа. Об этом пишет SHOT.

Мужчина прибыл в Москву из Азербайджана вечером 26 февраля. С собой он вёз небольшой свёрток с гашишем. Таможенники остановили нарушителя во время прохождения "зелёного" коридора. Задержанный не стал отпираться и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад маркетплейса на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обыска были изъяты две коробки с амфетамином.

Авторы Татьяна Миссуми