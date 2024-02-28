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Москвичу грозит до 7 лет за "сувенир" из Баку

В Шереметьево задержали мужчину, который вернулся из Баку с пакетом гашиша

28 февраля, 07:40
Подозреваемый, пытавшийся провезти в Россию наркотики из Баку. Обложка © t.me / SHOT

Подозреваемый, пытавшийся провезти в Россию наркотики из Баку. Обложка © t.me / SHOT

Житель Москвы, прилетевший из Баку, попытался пронести через таможню аэропорта Шереметьево пакет с наркотическими веществами, но его задержали после досмотра багажа. Об этом пишет SHOT.

Мужчина прибыл в Москву из Азербайджана вечером 26 февраля. С собой он вёз небольшой свёрток с гашишем. Таможенники остановили нарушителя во время прохождения "зелёного" коридора. Задержанный не стал отпираться и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Двум россиянкам грозит по 20 лет за попытку провезти через Внуково "сувенир" из Венесуэлы
Двум россиянкам грозит по 20 лет за попытку провезти через Внуково "сувенир" из Венесуэлы

Ранее сообщалось, что в сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад маркетплейса на Софийской улице в Колпинском районе. В ходе обыска были изъяты две коробки с амфетамином.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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