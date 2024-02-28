Более 200 военных ВСУ объявлены в розыск за преступления в Донбассе

Более 200 украинских военнослужащих объявлены в розыск по делам о преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В настоящее время в рамках расследования уголовных дел привлекается 980 лиц из числа военнослужащих украинских вооружённых формирований, военного и политического руководства Украины, более 200 из них объявлены в розыск", — сказал он в интервью ТАСС.

Также уже вынесен ряд заочных приговоров командирам различного уровня.