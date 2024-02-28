Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 08:38

Более 200 военных ВСУ объявлены в розыск за преступления в Донбассе

Более 200 украинских военнослужащих объявлены в розыск по делам о преступлениях против мирного населения Донбасса. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В настоящее время в рамках расследования уголовных дел привлекается 980 лиц из числа военнослужащих украинских вооружённых формирований, военного и политического руководства Украины, более 200 из них объявлены в розыск", — сказал он в интервью ТАСС.

Также уже вынесен ряд заочных приговоров командирам различного уровня.

Россия разыскивает украинского ведущего, который призывал убивать русских детей
Россия разыскивает украинского ведущего, который призывал убивать русских детей

А ранее Басманный суд в Москве заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова*. Его обвиняют в совершении 104 терактов.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров