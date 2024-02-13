Россия разыскивает украинского ведущего, который призывал убивать русских детей

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МВД РФ объявило в розыск украинского телеведущего Шарафмала

13 февраля, 15:59
Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева

Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева

МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

"Фахрудин Шарафмал, 05.02.1998 г.р. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", говорится в базе. Уголовная статья не уточняется.

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При этом напомним, что именно Шарафмал призывал к массовому убийству россиян, в том числе детей. В марте 2022 года Следственный комитет России завёл на него уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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