Россия разыскивает украинского ведущего, который призывал убивать русских детей
МВД РФ объявило в розыск украинского телеведущего Шарафмала
Фахрудин Шарафмал. Фото © YouTube / Маргарита Сергеева
МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
"Фахрудин Шарафмал, 05.02.1998 г.р. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе. Уголовная статья не уточняется.
При этом напомним, что именно Шарафмал призывал к массовому убийству россиян, в том числе детей. В марте 2022 года Следственный комитет России завёл на него уголовное дело.