Более 3 миллионов россиян уже записались на онлайн-голосование

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали уже 3,185 млн избирателей. Об этом глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

"В общей сложности у нас подано уже более 5 млн заявлений, избиратели из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 млн 185 тысяч заявлений", — сказала Памфилова.

Напомним, что ДЭГ проходит в 29 регионах, включая Москву. Приём заявлений на онлайн-голосование будет продолжаться на сайте Госуслуг до 23:59 мск. 11 марта 2024 года. Для участия понадобится подтверждённая учётная запись. Заявление можно отозвать, если передумаете. ДЭГ проводится на портале vybory.gov.ru. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно — для них ДЭГ проводится на mos.ru.