Выплаты контрактникам из Брянской области увеличили до 400 тысяч рублей

В Брянской области единовременную выплату для заключивших контракт о прохождении военной службы поднимут вдвое. Она возрастёт с 200 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

"На заседании Брянской областной думы принято ещё одно важное решение. С 1 февраля 2024 года размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы, увеличен с 200 до 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении главы региона.

Богомаз также уточнил, что финансирование будет вестись за счёт средств областного бюджета.