Выплаты контрактникам из Брянской области увеличили до 400 тысяч рублей
В Брянской области единовременную выплату для заключивших контракт о прохождении военной службы поднимут вдвое. Она возрастёт с 200 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.
"На заседании Брянской областной думы принято ещё одно важное решение. С 1 февраля 2024 года размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы, увеличен с 200 до 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении главы региона.
Богомаз также уточнил, что финансирование будет вестись за счёт средств областного бюджета.
В конце прошлого года в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что контракт о прохождении военной службы в России заключили более 640 тысяч человек. Также в ведомстве рассказали о том, что в спецоперации участвует порядка 40 тысяч бойцов боевого армейского резерва страны.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин