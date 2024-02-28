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28 февраля, 09:01

Выплаты контрактникам из Брянской области увеличили до 400 тысяч рублей

В Брянской области единовременную выплату для заключивших контракт о прохождении военной службы поднимут вдвое. Она возрастёт с 200 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

"На заседании Брянской областной думы принято ещё одно важное решение. С 1 февраля 2024 года размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы, увеличен с 200 до 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении главы региона.

Богомаз также уточнил, что финансирование будет вестись за счёт средств областного бюджета.

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В конце прошлого года в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что контракт о прохождении военной службы в России заключили более 640 тысяч человек. Также в ведомстве рассказали о том, что в спецоперации участвует порядка 40 тысяч бойцов боевого армейского резерва страны.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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