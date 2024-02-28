Звезда "Дома-2" угодил в больницу с переломом челюсти Экс-участник "Дома-2" Мокроусов госпитализирован с переломом челюсти в Москве 28 февраля, 09:18 Денис Мокроусов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / denis_mokrousov

В Москве бывший участник "Дома-2" Денис Мокроусов подрался с соседом, после чего был госпитализирован с тяжёлым переломом нижней челюсти. Об этом сообщает Mash.

Мокроусов ушёл с телепроекта в 2020 году и сейчас работает массажистом. Потасовка произошла в районе Филёвского парка, у мужчины случился конфликт с соседом. После слов оба перешли к рукоприкладству. Однако оппонент Мокроусова оказался быстрее и первым отправил звезду телешоу в нокаут.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Его соседа задержали и отвезли в полицию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова приговорили к полутора годам колонии по статье "Разбой". Его обвинили в избиении девушки, которая, предположительно, была представителем банды вымогателей.

Авторы Татьяна Миссуми