Володин напомнил о новых законах, которые вступят в силу в марте

Закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности в России вступил в силу с 25 февраля. Об этом и нескольких проектах, вступающих в силу с марта, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из-за рубежа льёт грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО. Негодяи будут лишены почётных званий, а их имущество, деньги и иные ценности будут конфискованы", — напомнил Володин в Telegram-канале нижней палаты.

Ещё один закон, вступивший в силу 25 февраля, вводит для работодателей запрет на увольнение одиноких родителей, если те воспитывают детей до 16 лет. До обновления норма распространялась только на родителей детей до 14 лет.

А с марта вступают в силу требования по необходимым условиям для содержания животных в местах их продажи. Парламентарий призывает ликвидировать ситуации, когда для содержания животных создаются неблагоприятные условия.

Вместе с тем с марта в стране появится система государственного экологического мониторинга. Появятся новые НКО, которые смогут рассчитывать на господдержку, а автовладельцам будет позволено заключать договоры ОСАГО длительностью от одного дня до трёх месяцев. Заявки о выплате возмещения по вкладам разрешат подавать в форме электронного письма.