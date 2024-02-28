В Кремле иронично ответили на обвинения в причастности к расколу на Украине

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Песков: На Украине вызревают процессы по раскачиванию ситуации изнутри

28 февраля, 09:28
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

На Украине появляются попытки раскачать политическую ситуацию внутри страны, так как начали звучать мнения, идущие вразрез с позицией официального Киева. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские обвинения в том, что это Москва расшатывает ситуацию в Незалежной.

"Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри", — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Киев постоянно делает выпады в адрес России, поэтому нет смысла реагировать на каждый из них.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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