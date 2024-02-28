В Кремле иронично ответили на обвинения в причастности к расколу на Украине Песков: На Украине вызревают процессы по раскачиванию ситуации изнутри 28 февраля, 09:28 Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

На Украине появляются попытки раскачать политическую ситуацию внутри страны, так как начали звучать мнения, идущие вразрез с позицией официального Киева. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские обвинения в том, что это Москва расшатывает ситуацию в Незалежной.

"Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри", — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Киев постоянно делает выпады в адрес России, поэтому нет смысла реагировать на каждый из них.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского планирует направить в Конституционный суд Украины обращение насчёт его полномочий, которые истекают 20 мая 2024 года. Сам политик не раз говорил, что никаких президентских выборов в стране не будет.

Авторы Татьяна Миссуми