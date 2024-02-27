"Полный разрыв с реальностью": Эксперт рассказал, как Зеленский угодил в ловушку Геббельса
Эксперт Рожин: Украинская пропаганда работает в рамках тезисов Геббельса
Украинская пропаганда работает в рамках тезисов немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, который был ближайшим соратником Адольфа Гитлера. Её принцип простой: чем сильнее и масштабнее ложь, тем охотнее в неё поверят. Однако махинации с потерями ВСУ скрыть у украинской стороны совсем не получилось, отметил военный эксперт Борис Рожин. Он обратил внимание на то, что озвученные Владимиром Зеленским цифры высмеяли как на Западе, так и в самой Незалежной.
"Как и в случае с Геббельсом, в какой-то момент у пропаганды наступает полный разрыв с реальностью. Это хорошо видно даже по оценкам этих заявлений Зеленского со стороны потребителей украинских телеграм-каналов, где давно закрыты все комментарии. Но люди, чтобы как-то выразить своё отношение, ставят эмодзи клоуна к этим высказываниям. Опять же, показатель. Рейтинг Зеленского, несмотря на всю пропаганду, снижается", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".
Что касается самих цифр потерь ВСУ, которые озвучил Зеленский, то эти данные не стыкуются даже с самыми скромными западными подсчётами, подчеркнул Рожин. Он также напомнил и о фальсификациях с убитыми украинскими бойцами, которых часто причисляют к пропавшим без вести. Как считает эксперт, наиболее реалистичные подсчёты потерь ВСУ начинаются "от 350 тысяч и доходят до 620 тысяч бойцов".
Напомним, 25 февраля Украина впервые объявила о своих потерях среди военных. Так, по версии Зеленского, за время спецоперации погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ.
Стоит отметить, что 27 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала СВО. Так, по его словам, противник лишился более 444 тысяч военнослужащих. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне оценивала потери ВСУ в 190 тысяч убитыми и ранеными. При этом французская газета Liberation считает, что украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов.
Getty Images / Nils Petter Nilsson