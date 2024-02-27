"Полный разрыв с реальностью": Эксперт рассказал, как Зеленский угодил в ловушку Геббельса

Украинская пропаганда работает в рамках тезисов немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, который был ближайшим соратником Адольфа Гитлера. Её принцип простой: чем сильнее и масштабнее ложь, тем охотнее в неё поверят. Однако махинации с потерями ВСУ скрыть у украинской стороны совсем не получилось, отметил военный эксперт Борис Рожин. Он обратил внимание на то, что озвученные Владимиром Зеленским цифры высмеяли как на Западе, так и в самой Незалежной.

"Как и в случае с Геббельсом, в какой-то момент у пропаганды наступает полный разрыв с реальностью. Это хорошо видно даже по оценкам этих заявлений Зеленского со стороны потребителей украинских телеграм-каналов, где давно закрыты все комментарии. Но люди, чтобы как-то выразить своё отношение, ставят эмодзи клоуна к этим высказываниям. Опять же, показатель. Рейтинг Зеленского, несмотря на всю пропаганду, снижается", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".

Что касается самих цифр потерь ВСУ, которые озвучил Зеленский, то эти данные не стыкуются даже с самыми скромными западными подсчётами, подчеркнул Рожин. Он также напомнил и о фальсификациях с убитыми украинскими бойцами, которых часто причисляют к пропавшим без вести. Как считает эксперт, наиболее реалистичные подсчёты потерь ВСУ начинаются "от 350 тысяч и доходят до 620 тысяч бойцов".