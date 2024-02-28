"Ну что, прокатимся?": Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на Cadillac по льду Байкала Экс-мэр Иркутска Кондрашов проехал на лимузине по льду Байкала 28 февраля, 10:13 Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов показал дрифт на лимузине по Байкалу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов устроил экстремальные гонки на лимузине по льду Байкала. Видео он показал в соцсети, но не все подписчики оценили размах перформанса.

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов показал дрифт на лимузине по Байкалу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor

Белый Cadillac DeVille 2012 года выпуска появился у экс-политика пару месяцев назад. Тогда он похвастался, что это первая подобная машина на острове Ольхон. Кондрашов перекупил автомобиль у иркутского пиарщика Александра Откидача, стоимость сделки не разглашалась.

Сейчас бизнесмен решил показать лимузин в деле. Он выехал на байкальский лёд и сделал несколько виражей, завершив дрифт словами: "Ну что, прокатимся?" Пользователи оценили мастерство вождения и эффектность кадров, но задались вопросом, почему запрет выезжать на лёд в конце зимы действует не для всех.

А кто-то иронично заметил, что если такая машина пойдёт ко дну, то будет напоминать "Титаник". Впрочем, многие полагают, что лимузин не провалится в трещину из-за своей длины.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину, после чего водители скрылись с места ЧП. В региональном управлении МЧС предупредили, что лёд начал движение и на озере появились провалы, поэтому рыбаков и туристов просят воздержаться от подобных поездок.

Авторы Татьяна Миссуми