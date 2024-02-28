Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Володин напомнил о новых законах, которые вступят в силу в марте

Кремль не знаком с публикацией Wired о попытках спецслужб США следить за Путиным

Песков ответил на угрозы посла Литвы: Калининград всегда будет частью России

Наводчик ВСУ попался при шпионаже за войсками Росгвардии в зоне СВО

В Верховном совете Приднестровья поставили точку в домыслах о присоединении к России

Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым

В Ростове вынесли приговор украинскому шпиону за попытку купить секретную деталь для С-300

Захарова указала на шок в НАТО из-за слов Макрона об отправке западных войск на Украину

Стало известно, из чего был уничтожен первый в зоне СВО танк Abrams

Бастрыкин заявил, что СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

"Ну что, прокатимся?": Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на Cadillac по льду Байкала

Экс-мэр Иркутска Кондрашов проехал на лимузине по льду Байкала

28 февраля, 10:13
Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов показал дрифт на лимузине по Байкалу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов показал дрифт на лимузине по Байкалу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов устроил экстремальные гонки на лимузине по льду Байкала. Видео он показал в соцсети, но не все подписчики оценили размах перформанса.

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов показал дрифт на лимузине по Байкалу. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor

Белый Cadillac DeVille 2012 года выпуска появился у экс-политика пару месяцев назад. Тогда он похвастался, что это первая подобная машина на острове Ольхон. Кондрашов перекупил автомобиль у иркутского пиарщика Александра Откидача, стоимость сделки не разглашалась.

Сейчас бизнесмен решил показать лимузин в деле. Он выехал на байкальский лёд и сделал несколько виражей, завершив дрифт словами: "Ну что, прокатимся?" Пользователи оценили мастерство вождения и эффектность кадров, но задались вопросом, почему запрет выезжать на лёд в конце зимы действует не для всех.

А кто-то иронично заметил, что если такая машина пойдёт ко дну, то будет напоминать "Титаник". Впрочем, многие полагают, что лимузин не провалится в трещину из-за своей длины.

Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео
Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео

Ранее сообщалось, что в Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину, после чего водители скрылись с места ЧП. В региональном управлении МЧС предупредили, что лёд начал движение и на озере появились провалы, поэтому рыбаков и туристов просят воздержаться от подобных поездок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!